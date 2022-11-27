Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В ОВА сообщили о "серьезных разрушениях"

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, сейчас уточняются детали последствий атаки со стороны российских захватчиков.

Информация о пострадавших не поступала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)