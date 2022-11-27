Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В ОВА сообщили о "серьезных разрушениях"

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения", – написал Резниченко.
По словам главы ОВА, сейчас уточняются детали последствий атаки со стороны российских захватчиков.
Информация о пострадавших не поступала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.