За неделю оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области – Зеленский

"За эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов нашей Херсонщины", – заявил президент.
Он напомнил, что российская армия повредила насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.
"Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных "товарищей", которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют. И то, что они делают сейчас против Украины – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них. Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядки от этих "товарищей" из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", – сказал глава государства.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявили в ОК "Юг" ВСУ 24 ноября.