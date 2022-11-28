За неделю оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области – Зеленский

"За эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов нашей Херсонщины", – заявил президент.

Он напомнил, что российская армия повредила насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

"Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных "товарищей", которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют. И то, что они делают сейчас против Украины – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них. Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядки от этих "товарищей" из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие", – сказал глава государства.