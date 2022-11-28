В Николаев не удалось вернуть питьевую воду из-за российских обстрелов

"Еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана. Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно (буквально через неделю) отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющими с мирным населением", – написал мэр.
Он отметил, что работники коммунальных служб продолжают ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода.
"Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", – заявил Сенкевич.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.
25 ноября Сенкевич сообщил, что в Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, которое было приостановлено после российской ракетной атаки 23 ноября.