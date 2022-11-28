В Николаев не удалось вернуть питьевую воду из-за российских обстрелов

"Еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана. Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно (буквально через неделю) отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющими с мирным населением", – написал мэр.

Он отметил, что работники коммунальных служб продолжают ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода.

"Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", – заявил Сенкевич.