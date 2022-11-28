ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаев не удалось вернуть питьевую воду из-за российских обстрелов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подача питьевой воды в Николаеве пока невозможна
Подача питьевой воды в Николаеве пока невозможна
Фото: pixabay.com

В ходе ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому наладить снабжение города питьевой водой пока невозможно, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич 28 ноября в Telegram.

"Еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана. Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно (буквально через неделю) отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющими с мирным населением", – написал мэр.

Он отметил, что работники коммунальных служб продолжают ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода.

"Как только разрешит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", – заявил Сенкевич.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.

Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.

25 ноября Сенкевич сообщил, что в Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, которое было приостановлено после российской ракетной атаки 23 ноября.

Теги: Николаев, водоснабжение, вода, Николаевская область, обстрелы, питьевая вода, война России против Украины, Александр Сенкевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (462837)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (102863)
3
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (100530)
4
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (76388)
5
Жена Арестовича выехала из Украины (58515)
6
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (50423)
7
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (37559)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (29176)
 
 
 
 