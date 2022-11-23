"Висим на генераторах". Ким рассказал о ситуации с энергоснабжением в Николаевской области

"С первой попытки не включили. Выбило. Наращиваем генерацию. Долго (я надеюсь) без света не будем. К утру будет все более понятно. Пока в основном висим на генераторах", – написал он.

Ким добавил, что по приоритету сначала включаются больницы, а после этого – связь.

По его словам, Южноукраинск и частично Березнеговатое уже подключены к электроэнергии.



