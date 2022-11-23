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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Висим на генераторах". Ким рассказал о ситуации с энергоснабжением в Николаевской области

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В Николаевской области не удалось подключить электричество
В Николаевской области не удалось подключить электричество
Фото: EPA

В Николаеве не удалось подключить электричество, до утра снабжение будут обеспечивать генераторы. Об этом написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 23 ноября в Telegram.

"С первой попытки не включили. Выбило. Наращиваем генерацию. Долго (я надеюсь) без света не будем. К утру будет все более понятно. Пока в основном висим на генераторах", – написал он.

Ким добавил, что по приоритету сначала включаются больницы, а после этого – связь.

По его словам, Южноукраинск и частично Березнеговатое уже подключены к электроэнергии.


Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.

Теги: Николаев, Николаевская область, Виталий Ким
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