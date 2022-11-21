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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевскую область поступила новая партия гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

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Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Гуманитарные наборы от Фонда Рината Ахметова в очередной раз прибыли в Николаевскую область. Переселенцы, которые эвакуировались в Веселиновскую общину, получили 700 наборов с продуктами питания, сообщили в прес-службе Фонда.

"Каждый набор содержит сытные и питательные продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Напомним, что это не первая партия помощи, поступившая в регион за последнее время", – сказано в сообщении.

Продуктовые наборы от Фонда получили также жители других территориальных общин, в частности Первомайской, Казанковской, Воскресенской и Веснянской. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области 25 тыс. продуктовых наборов.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.

Теги: Николаев, продукты, помощь, переселенцы, Николаевская область, Фонд Рината Ахметова
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