В Николаевскую область поступила новая партия гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"Каждый набор содержит сытные и питательные продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Напомним, что это не первая партия помощи, поступившая в регион за последнее время", – сказано в сообщении.





Продуктовые наборы от Фонда получили также жители других территориальных общин, в частности Первомайской, Казанковской, Воскресенской и Веснянской. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области 25 тыс. продуктовых наборов.



