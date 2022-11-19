Житель Николаевской области собирал оружие, брошенное оккупантами, и продавал на "черном рынке" – МВД

По данным следствия, мужчина искал клиентов через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.
Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой задержали подозреваемого.
"Он пытался сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за $1800, которые правоохранители в дальнейшем изъяли", – говорится в сообщении.
Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.