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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Николаевской области собирал оружие, брошенное оккупантами, и продавал на "черном рынке" – МВД

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Мужчину задержали при попытке продать гранатомет, огнемет и 20 гранат
Мужчину задержали при попытке продать гранатомет, огнемет и 20 гранат
Фото: МВС України / Telegram

Житель Николаевской области продавал на "черном рынке" оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили российские военные. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба МВД Украины.

По данным следствия, мужчина искал клиентов через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.

Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой задержали подозреваемого.

"Он пытался сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за $1800, которые правоохранители в дальнейшем изъяли", – говорится в сообщении. 

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). 

Контекст:

5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким на следующий день сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов. Он призвал жителей области не спешить возвращаться на деоккупированные территории.

Теги: МВД, оружие, Николаевская область, боеприпасы, война России против Украины
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