Житель Николаевской области собирал оружие, брошенное оккупантами, и продавал на "черном рынке" – МВД

Мужчину задержали при попытке продать гранатомет, огнемет и 20 гранат Фото: МВС України / Telegram

По данным следствия, мужчина искал клиентов через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.

Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой задержали подозреваемого.

"Он пытался сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за $1800, которые правоохранители в дальнейшем изъяли", – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).