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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала коллаборантку, которая возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Николаевской области

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По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации
По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу города Снигиревка Николаевской области, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ и занимала должность "председателя аппарата" в одном из органов, созданных на временно оккупированной территории Снигиревского района. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 18 ноября в Telegram.

По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, предназначенных отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки. В службе отметили, что она также поддерживала репрессивные меры оккупантов на территории региона.

"К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования, и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей", – говорится в сообщении.

После освобождения района ВСУ она пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В СБУ отметили, что женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, пропаганда, оккупация, Николаевская область, репрессии, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, Снигиревка
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