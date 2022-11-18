СБУ задержала коллаборантку, которая возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Николаевской области

По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации Фото: Служба безпеки України / Telegram

По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, предназначенных отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки. В службе отметили, что она также поддерживала репрессивные меры оккупантов на территории региона.

"К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования, и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей", – говорится в сообщении.

После освобождения района ВСУ она пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В СБУ отметили, что женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.