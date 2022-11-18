СБУ задержала коллаборантку, которая возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Николаевской области

По информации СБУ, женщина, в частности, предлагала "места" в оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, предназначенных отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки. В службе отметили, что она также поддерживала репрессивные меры оккупантов на территории региона.
"К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования, и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей", – говорится в сообщении.
После освобождения района ВСУ она пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В СБУ отметили, что женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.