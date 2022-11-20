В Киселевке Николаевской области российскими обстрелами разрушен 170-летний храм

Настоятель прихода отец Александр вернулся в Киселевку 12 ноября, после деоккупации села, и увидел, что храм фактически уничтожен – уцелело всего несколько стен, крыши нет. Дождь и осыпавшаяся штукатурка уничтожили старейшие иконы, рассказал он.

"Есть комнатка, в которой сохранились наши литургические вещи. В частности, чаша для "крови Господней". Узнали от нашей прихожанки, что она перед тем, как загорелся храм, спрятала там наши иконы, образа, которые были в центральной части. Большинство образов мы спасли, но основную часть уничтожили дожди, многие уничтожили полевые мыши", – рассказал священник.

В храме хранились старые иконы Богоматери. Их спасти не удалось. По словам настоятеля прихода, образа несли большую ценность для прихожан.

"Их передали люди, которые сохранили эти иконы от уничтожения коммунистической властью... Эти люди скрывали иконы в своих домах, и потом, когда уже храм восстановили, они их принесли сюда. К сожалению, не удалось их спасти. Они были очень засыпаны, дожди их размочили. Они уничтожены", – рассказал настоятель.

Фото: suspilne.media

По его мнению, восстановить храм невозможно.

"Надо эти две стены полностью разобрать и по-новому сделать. Это очень старый храм и так просто уже нельзя соединить новое со старым. Эти стены наклонились, и я думаю, когда дожди пойдут и морозы, эти стены также могут упасть зимой", – отметил отец Александр.

8 декабря должно было исполниться 170 лет с дня возведения храма. Каменная часовня была сооружена в 1852 году, отмечает Общественное.