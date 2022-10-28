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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кабмин передал Кафедральный собор Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе в госсобственность Украины

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После деоккупации Крыма собор передадут ПЦУ
После деоккупации Крыма собор передадут ПЦУ
Фото: krymr.com

Кабинет Министров Украины 28 октября решил передать Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в оккупированном Крыму из собственности Автономной Республики Крым в госсобственность Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В Кабмине отметили, что решение позволяет защитить нарушенные права общины Православной церкви Украины на Крымском полуострове. Собор будет передан в безвозмездное пользование Крымской епархии ПЦУ, а после деоккупации полуострова вернется в собственность церкви.

Постановление было принято во исполнение постановления Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги". Оно было инициировано и разработано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление стало ответом на действия оккупационных властей РФ по "передаче" указанного имущественного комплекса в собственность ее незаконных органов", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей. В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано". Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской "суд" обязал ПЦУ снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин ПЦУ на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины ПЦУ из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

28 августа митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент заявил, что обратился за защитой в Европейский суд по правам человека.  

ЕСПЧ отказал в срочных мерах по делам, касающимся ПЦУ в аннексированном Крыму.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Симферополь, оккупация, церковь, ПЦУ, Кабмин
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