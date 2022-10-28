Кабмин передал Кафедральный собор Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе в госсобственность Украины

В Кабмине отметили, что решение позволяет защитить нарушенные права общины Православной церкви Украины на Крымском полуострове. Собор будет передан в безвозмездное пользование Крымской епархии ПЦУ, а после деоккупации полуострова вернется в собственность церкви.

Постановление было принято во исполнение постановления Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги". Оно было инициировано и разработано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление стало ответом на действия оккупационных властей РФ по "передаче" указанного имущественного комплекса в собственность ее незаконных органов", – сообщили в пресс-службе.