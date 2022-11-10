Оккупанты украли иконы из церкви ПЦУ в Энергодаре – мэр

"Пока Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются вперед и освобождают оккупированные территории, рашисты в Энергодаре, которые, вероятно, в собственных фантазиях победили всех "нацистов", теперь взялись "побеждать" церкви. Сегодня на своих пропагандистских каналах оккупанты выложили видео, подтверждающее разграбление ими же храма Православной церкви Украины и, в частности, изъятие православных икон, которые они называют "русскими", – заявил он.

Орлов отметил, что такие видеодоказательства преступлений, "любезно предоставленные самими преступниками", скоро понадобятся Украине.