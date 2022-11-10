Оккупанты украли иконы из церкви ПЦУ в Энергодаре – мэр

"Пока Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются вперед и освобождают оккупированные территории, рашисты в Энергодаре, которые, вероятно, в собственных фантазиях победили всех "нацистов", теперь взялись "побеждать" церкви. Сегодня на своих пропагандистских каналах оккупанты выложили видео, подтверждающее разграбление ими же храма Православной церкви Украины и, в частности, изъятие православных икон, которые они называют "русскими", – заявил он.
Орлов отметил, что такие видеодоказательства преступлений, "любезно предоставленные самими преступниками", скоро понадобятся Украине.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.