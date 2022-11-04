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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Дії" появилась новая военная облигация – министр Федоров

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Михаил Федоров призвал купить военную облигацию в "Дії"
Михаил Федоров призвал купить военную облигацию в "Дії"
Фото: thedigital.gov.ua

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация, названная в честь города Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 4 ноября.

По его словам, сегодня ровно восемь месяцев, как российские оккупанты захватили Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую АЭС.

"С этого времени россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, похищают и пытают персонал. Это ядерный террор, грозящий страшной катастрофой для всего мира. Жители Энергодара и работники АЭС – героические люди!" – написал Федоров.

Министр призвал купить военную облигацию в "Дії", чтобы помочь ВСУ деоккупировать город и вернуть флаг Украины на Запорожскую АЭС.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Военные облигации – это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.

7 июня Кабмин изменил фиксированную ставку по военным облигациям. Теперь она будет рассчитываться на основании среднего значения учетной ставки Нацбанка за последний год.

9 июня Нацбанк Украины выкупил военных облигаций внутреннего госзайма на 70 млрд грн.

Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября одобрил возможность покупки украинцами старше 18 лет военных облигаций через "Дію". По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд грн.

В "Дії" сейчас можно купить семь облигаций – Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон, Энергодар, Бердянск и Мелитополь.

Теги: Россия, Украина, война, флаг, Запорожская область, АЭС, облигации, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, приложение, Энергодар, электростанция, Михаил Федоров, приложение Дія, российские оккупанты
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