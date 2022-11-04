В "Дії" появилась новая военная облигация – министр Федоров

По его словам, сегодня ровно восемь месяцев, как российские оккупанты захватили Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую АЭС.

"С этого времени россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, похищают и пытают персонал. Это ядерный террор, грозящий страшной катастрофой для всего мира. Жители Энергодара и работники АЭС – героические люди!" – написал Федоров.

Министр призвал купить военную облигацию в "Дії", чтобы помочь ВСУ деоккупировать город и вернуть флаг Украины на Запорожскую АЭС.