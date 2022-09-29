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Сигнал для всего мира. Федоров рассказал о возобновлении работы центра "Дія.Бізнес" в Буче

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Центр "Дія.Бізнес" в Буче открылся после оккупации
Центр "Дія.Бізнес" в Буче открылся после оккупации
Фото: Дія.Бізнес / Facebook

В Буче Киевской области возобновил работу центр "Дія.Бізнес", в здании которого полгода назад жили российские оккупанты. Об этом сообщил 29 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Центр был в оккупации и испытал значительные разрушения, но продолжал работать в онлайн-формате. Сейчас благодаря ВСУ и работе команды Минцифры "Дія.Бізнес" может снова полноценно работать, отметил Федоров.

"Восстановление центра – мощный сигнал для всего мира. Украина активно восстанавливает экосистему освобожденных городов, а украинский бизнес работает даже во время вторжения. Предприниматели – это фундамент для развития нашей страны. Все волонтерское сообщество опирается именно на бизнес. Поэтому наша цель – построить страну предпринимателей, и "Дія.Бізнес" – важная часть для ее достижения. Уверен, что центр в Буче поможет многим реализовать смелые идеи, которые усилят экономику страны", – написал министр.

Контекст:

"Дія.Бізнес" – государственный портал для частных предпринимателей, где они могут получить официальные услуги.

Впервые центр в Буче был открыт в декабре 2021 года. Менее чем за два месяца работы он принял почти тысячу посетителей и провел сотни обращений от украинцев, желавших открыть бизнес, сообщил Федоров.

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе Бучу. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

Теги: экономика, бизнес, Буча, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры, российские оккупанты
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