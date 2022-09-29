Сигнал для всего мира. Федоров рассказал о возобновлении работы центра "Дія.Бізнес" в Буче

Центр был в оккупации и испытал значительные разрушения, но продолжал работать в онлайн-формате. Сейчас благодаря ВСУ и работе команды Минцифры "Дія.Бізнес" может снова полноценно работать, отметил Федоров.

"Восстановление центра – мощный сигнал для всего мира. Украина активно восстанавливает экосистему освобожденных городов, а украинский бизнес работает даже во время вторжения. Предприниматели – это фундамент для развития нашей страны. Все волонтерское сообщество опирается именно на бизнес. Поэтому наша цель – построить страну предпринимателей, и "Дія.Бізнес" – важная часть для ее достижения. Уверен, что центр в Буче поможет многим реализовать смелые идеи, которые усилят экономику страны", – написал министр.