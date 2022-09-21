ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинские предприниматели могут год продавать товары на европейском Amazon без комиссии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ранее у предпринимателей было много барьеров, чтобы создать на Amazon свой магазин
Ранее у предпринимателей было много барьеров, чтобы создать на Amazon свой магазин
Фото: EPA

Минцифры, "Укрпошта", маркетплейс-промоушн-агентство Disqover Agency и Startup Ukraine обратились в Amazon, чтобы облегчить условия для украинских предпринимателей, помочь им выходить на новые рынки и продвигать за границей украинские продукты. Об этом заявило в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что ранее у предпринимателей было много барьеров, чтобы создать на Amazon свой магазин, а с каждой продажи они должны были платить от семи до 17% цены за определенную категорию товара. Теперь, с 6 сентября, бизнес, отправляющий товары из Украины в ЕС и Великобританию, не будет платить никаких процентов от продажи.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил в Telegram, что украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынках и находить там новых клиентов. Это станет, по его мнению, мощным толчком для популяризации Украины и украинского бизнеса за рубежом.

По словам генерального директора "Укрпошти" Игоря Смелянского, решение отменить на год комиссию для украинцев является прекрасным дополнением политики ЕС в вопросах поддержки украинского бизнеса.

"Ввиду того, что Европейский союз отменил пошлины на товары – в том числе и пересылаемые в посылках из Украины – с 4 июня сроком в год, такое решение Amazon еще больше улучшает условия для экспортеров. Таким образом, украинским продавцам нужно будет уплатить только НДС страны назначения, а этот процесс на Amazon автоматизирован через систему Import-one-stop-solution (IOSS)", – рассказал он.

Контекст:

В июне "Укрпошта" стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon.

31 августа Игорь Смелянский заявил, что за три месяца работы онлайн-магазинов на eBay и Amazon "Укрпошта" продала товаров (марки и тематический мерч) на 5,3 млн грн.

Теги: Великобритания, бизнес, Европейский союз, Европа, Укрпошта, Amazon, Игорь Смелянский, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, продажа, Минцифры, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (274706)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (139082)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117268)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109045)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (80623)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54989)
7
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (53868)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (25229)
 
 
 
 