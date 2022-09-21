Украинские предприниматели могут год продавать товары на европейском Amazon без комиссии

Ранее у предпринимателей было много барьеров, чтобы создать на Amazon свой магазин Фото: EPA

Отмечается, что ранее у предпринимателей было много барьеров, чтобы создать на Amazon свой магазин, а с каждой продажи они должны были платить от семи до 17% цены за определенную категорию товара. Теперь, с 6 сентября, бизнес, отправляющий товары из Украины в ЕС и Великобританию, не будет платить никаких процентов от продажи.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил в Telegram, что украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынках и находить там новых клиентов. Это станет, по его мнению, мощным толчком для популяризации Украины и украинского бизнеса за рубежом.

По словам генерального директора "Укрпошти" Игоря Смелянского, решение отменить на год комиссию для украинцев является прекрасным дополнением политики ЕС в вопросах поддержки украинского бизнеса.

"Ввиду того, что Европейский союз отменил пошлины на товары – в том числе и пересылаемые в посылках из Украины – с 4 июня сроком в год, такое решение Amazon еще больше улучшает условия для экспортеров. Таким образом, украинским продавцам нужно будет уплатить только НДС страны назначения, а этот процесс на Amazon автоматизирован через систему Import-one-stop-solution (IOSS)", – рассказал он.