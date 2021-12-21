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Amazon после требования Китая удалила отзывы на книгу главы КНР Си Цзиньпина – СМИ

Отзывов и оценок к книге китайского лидера нет только на китайской версии сайта Amazon
Отзывов и оценок к книге китайского лидера нет только на китайской версии сайта Amazon
Фото: depositphotos.com

Компания Amazon на китайской версии своего сайта отключила рейтинг и удалила комментарии и обзоры на книгу главы КНР Си Цзиньпина "О государственном управлении" после соответствующего распоряжения властей Китая. Об этом сообщило 18 декабря агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, причиной такого решения стали негативные рецензии на книгу главы КНР. Следование указу Китая является лишь частью других решений Amazon, которые позволили компании продолжить свой бизнес в Китае, отмечает агентство.

Также Reuters пишет, что в 2018 году компания получала "большое количество запросов от китайских регуляторов с требованием удалить определенный контент, в основном связанный с политикой".

Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания "соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они ни работали, Китай также не является исключением". Издание отмечает, что отзывов и оценок нет только на китайской версии сайта, а на общемировой версии они есть. Там книга получила 74% откликов с пятью звездами (максимальная оценка).

Контекст:

Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года. В 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей сняли ограничение на количество президентских сроков. Таким образом Си Цзиньпин сможет остаться на этом посту и после 2023 года.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, книги, КНР, Amazon
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