Amazon после требования Китая удалила отзывы на книгу главы КНР Си Цзиньпина – СМИ

Отзывов и оценок к книге китайского лидера нет только на китайской версии сайта Amazon Фото: depositphotos.com

По словам источника, причиной такого решения стали негативные рецензии на книгу главы КНР. Следование указу Китая является лишь частью других решений Amazon, которые позволили компании продолжить свой бизнес в Китае, отмечает агентство.

Также Reuters пишет, что в 2018 году компания получала "большое количество запросов от китайских регуляторов с требованием удалить определенный контент, в основном связанный с политикой".

Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания "соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они ни работали, Китай также не является исключением". Издание отмечает, что отзывов и оценок нет только на китайской версии сайта, а на общемировой версии они есть. Там книга получила 74% откликов с пятью звездами (максимальная оценка).