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В приложении "Дія" стало доступно пенсионное удостоверение

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Пенсионное удостоверение стало доступно в электронном виде
Пенсионное удостоверение стало доступно в электронном виде
Фото: Дія / Facebook

Теперь пенсионерам не обязательно носить бумажное или пластиковое удостоверение, оно стало доступно в электронном виде в приложении "Дія", сообщил 2 сентября в своем Telegram-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

В приложение добавили пенсионные следующих видов: по возрасту и инвалидности, а также по потере кормильца, рассказал Федоров.

"Теперь можно не носить с собой пластиковую карту, а пользоваться цифровым документом. К примеру, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", – сообщил министр.

А чтобы украинцы смогли разобраться, как добавить документ себе в приложение, министерство опубликовало небольшую видеоинструкцию.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Число пользователей "Дії" превысило 13 млн. В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Теги: Украина, пенсионеры, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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