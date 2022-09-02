В приложении "Дія" стало доступно пенсионное удостоверение

В приложение добавили пенсионные следующих видов: по возрасту и инвалидности, а также по потере кормильца, рассказал Федоров.
"Теперь можно не носить с собой пластиковую карту, а пользоваться цифровым документом. К примеру, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", – сообщил министр.
А чтобы украинцы смогли разобраться, как добавить документ себе в приложение, министерство опубликовало небольшую видеоинструкцию.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".
Число пользователей "Дії" превысило 13 млн. В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.