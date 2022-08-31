В приложении "Дія" появился ряд новых сервисов

Для пользования новыми сервисами украинцам необходимо обновить приложение "Дія" в своих смартфонах Фото: thedigital.gov.ua

"Большое обновление в "Дії": шеринг авто, электронное пенсионное, вид на жительство, документы на английском. Также вернули в приложение уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии возобновим штрафы за фото и видеофиксацию. Уверен, что наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев", – написал он.