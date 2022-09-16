Кабмин одобрил возможность покупки украинцами военных облигаций через "Дію"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд грн", – сказал Шмыгаль во вступительной речи, которая опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы правительства, каждый украинец сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность страны.