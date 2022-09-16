Кабмин одобрил возможность покупки украинцами военных облигаций через "Дію"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.
"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд грн", – сказал Шмыгаль во вступительной речи, которая опубликована на его странице в Facebook.
По словам главы правительства, каждый украинец сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность страны.
Военные облигации – это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.
Согласно февральскому постановлению Кабмина, Минфин должен поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд грн. Стоимость одной облигации составит от 1 тыс. грн, купонный период – один год.
7 июня Кабмин изменил фиксированную ставку по военным облигациям. Теперь она будет рассчитываться на основании среднего значения учетной ставки Нацбанка за последний год.
9 июня Нацбанк Украины выкупил военных облигаций внутреннего госзайма на 70 млрд грн.