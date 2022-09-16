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Кабмин одобрил возможность покупки украинцами военных облигаций через "Дію"

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Каждый украинец сможет приобрести военные облигации, чтобы поддержать обороноспособность страны, отметил Шмыгаль
Каждый украинец сможет приобрести военные облигации, чтобы поддержать обороноспособность страны, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 16 сентября одобрил возможность покупки украинцами старше 18 лет военных облигаций через приложение "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд грн", – сказал Шмыгаль во вступительной речи, которая опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы правительства, каждый украинец сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность страны.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1108287519786218/

Контекст:

Военные облигации – это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов Украины во время войны. Средства, полученные от размещения облигаций, направляют на финансирование Вооруженных сил Украины и другие мероприятия в сфере обороны.

Согласно февральскому постановлению Кабмина, Минфин должен поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд грн. Стоимость одной облигации составит от 1 тыс. грн, купонный период – один год.

7 июня Кабмин изменил фиксированную ставку по военным облигациям. Теперь она будет рассчитываться на основании среднего значения учетной ставки Нацбанка за последний год.

9 июня Нацбанк Украины выкупил военных облигаций внутреннего госзайма на 70 млрд грн.

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