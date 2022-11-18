Мэр Николаева: Есть около 10 мест, в которых я ночую. Меняю автомобили, никто не знает моего графика, о совещаниях люди узнают за полчаса

"У меня есть около 10 мест, в которых я ночую, и я постоянно меняю места, где я ночую. Хотя я не тот человек, который принимает решения военного характера, но мы понимаем, что россияне воспринимают городского голову как лидера информационного влияния, лидера общины, поэтому могут хотеть уничтожить меня или кого-то из близких. Поэтому меры безопасности, конечно, есть, и я их соблюдаю, не ночую в одном месте, потому что это может быть опасно для меня или для людей, которые находятся рядом", – сказал Сенкевич.

Он отметил, что в начале войны сразу попросил всех сотрудников городского совета выйти из здания горсовета и больше туда не возвращаться. Сейчас оно охраняется, но мероприятий там не проводят.

"Со второго дня войны мы работаем в разных местах, удаленно, меняем позиции и так далее. Так же и я: меняю автомобили, места пребывания, никто не знает моего графика, о совещаниях, которые мы проводим, люди узнают за полчаса. Это меры безопасности, обостренные с первого дня войны. Кто-то над этим смеялся, а кто-то после прилета в здание ОГА понял, что я был прав. К сожалению", – сказал мэр.

Сенкевич опроверг слухи, что он якобы бросил город и переехал в Одессу. Он пояснил, что несколько раз ездил в Одесскую область, а также в Киев и Львов, но живет в Николаеве.

"Все время я был и есть здесь, я не был даже в отпуске, я всегда нахожусь в городе, ночую здесь... В первую очередь рядом со мной работают люди, которые смотрят на меня. И если они будут понимать, что я живу в Одессе, они просто не будут верить ни в меня, ни в город. Им будет понятно, что тоже надо отсюда уезжать", – отметил мэр.