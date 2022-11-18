ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Николаева: Есть около 10 мест, в которых я ночую. Меняю автомобили, никто не знает моего графика, о совещаниях люди узнают за полчаса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенкевич: Со второго дня войны мы работаем в разных местах, удаленно, меняем позиции
Сенкевич: Со второго дня войны мы работаем в разных местах, удаленно, меняем позиции
Фото: oleksandr.senkevich / Instagram

Мэр Николаева Александр Сенкевич с начала полномасштабной войны с Россией соблюдает ряд мер безопасности. Об этом он рассказал в интервью НВ, опубликованном 18 ноября.

"У меня есть около 10 мест, в которых я ночую, и я постоянно меняю места, где я ночую. Хотя я не тот человек, который принимает решения военного характера, но мы понимаем, что россияне воспринимают городского голову как лидера информационного влияния, лидера общины, поэтому могут хотеть уничтожить меня или кого-то из близких. Поэтому меры безопасности, конечно, есть, и я их соблюдаю, не ночую в одном месте, потому что это может быть опасно для меня или для людей, которые находятся рядом", – сказал Сенкевич.

Он отметил, что в начале войны сразу попросил всех сотрудников городского совета выйти из здания горсовета и больше туда не возвращаться. Сейчас оно охраняется, но мероприятий там не проводят. 

"Со второго дня войны мы работаем в разных местах, удаленно, меняем позиции и так далее. Так же и я: меняю автомобили, места пребывания, никто не знает моего графика, о совещаниях, которые мы проводим, люди узнают за полчаса. Это меры безопасности, обостренные с первого дня войны. Кто-то над этим смеялся, а кто-то после прилета в здание ОГА понял, что я был прав. К сожалению", – сказал мэр. 

Сенкевич опроверг слухи, что он якобы бросил город и переехал в Одессу. Он пояснил, что несколько раз ездил в Одесскую область, а также в Киев и Львов, но живет в Николаеве.

"Все время я был и есть здесь, я не был даже в отпуске, я всегда нахожусь в городе, ночую здесь... В первую очередь рядом со мной работают люди, которые смотрят на меня. И если они будут понимать, что я живу в Одессе, они просто не будут верить ни в меня, ни в город. Им будет понятно, что тоже надо отсюда уезжать", – отметил мэр.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Николаев, горсовет, война России против Украины, Александр Сенкевич, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (114626)
2
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (112139)
3
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (90100)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (71068)
5
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (67582)
6
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (59144)
7
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (44787)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (41517)
 
 
 
 