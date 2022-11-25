В Николаеве начали восстанавливать водоснабжение после атаки 23 ноября – мэр

"По состоянию на 6.00 возобновлено электроснабжение насосных станций. На заполнение системы требуется время. Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух из сети, а затем наполняют водой", – написал он.

Также на городские маршруты вышли 22 автобуса КП "Николаевпастранс", сообщил Сенкевич.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.