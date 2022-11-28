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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине восстановили 53% поврежденных Россией объектов теплоснабжения – "Нафтогаз"

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В штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду обсуждали старт отопительного сезона во время войны
В штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду обсуждали старт отопительного сезона во время войны
Фото: naftogaz.com

В Украине по состоянию на 28 ноября восстановлено 316 объектов теплоснабжения, что составляет 53,3% от общего количества пораженных оккупантами объектов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз".

Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения. Об этом шла речь во время 11-го заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, где сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.

"Государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность. Также благодарю всех энергетиков, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле", – сказал председатель правления "Нафтогазу" и глава штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду Алексей Чернышов.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

Теги: Херсонская область, НАК Нафтогаз, Харьковская область, российская агрессия, война России против Украины, теплоснабжение, Алексей Чернышов
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