В Украине восстановили 53% поврежденных Россией объектов теплоснабжения – "Нафтогаз"

Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения. Об этом шла речь во время 11-го заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, где сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.
"Государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность. Также благодарю всех энергетиков, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле", – сказал председатель правления "Нафтогазу" и глава штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду Алексей Чернышов.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.