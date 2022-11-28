В Украине восстановили 53% поврежденных Россией объектов теплоснабжения – "Нафтогаз"

В штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду обсуждали старт отопительного сезона во время войны Фото: naftogaz.com

Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения. Об этом шла речь во время 11-го заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, где сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.

"Государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность. Также благодарю всех энергетиков, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле", – сказал председатель правления "Нафтогазу" и глава штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду Алексей Чернышов.