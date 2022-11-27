В Киеве практически полностью восстановлены связь, электропитание, подача воды и тепла – КГВА

Ремонтные работы в системе электросетей – на завершающей стадии, отметили в КГВА Фото: depositphotos.com

Ремонтные работы в системе электросетей – на завершающей стадии, отметили в КГВА.

"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии", – говорится в сообщении.

В КГВА подчеркнули, что в целом по столице водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме, однако возможны локальные аварийные ситуации.

Позже в КГВА сообщили, что в Киеве пришлось возобновить отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения.