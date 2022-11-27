В Киеве практически полностью восстановлены связь, электропитание, подача воды и тепла – КГВА

Ремонтные работы в системе электросетей – на завершающей стадии, отметили в КГВА.
"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии", – говорится в сообщении.
В КГВА подчеркнули, что в целом по столице водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме, однако возможны локальные аварийные ситуации.
Позже в КГВА сообщили, что в Киеве пришлось возобновить отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на систему электроснабжения.
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.