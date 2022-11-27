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КИЕВ

Арахамия заявил, что 20% из проверенных нардепами "пунктов несокрушимости" в Киеве были закрыты

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Депутаты проверили за день в Киеве 360 "пунктов несокрушимости", заявил Арахамия
Депутаты проверили за день в Киеве 360 "пунктов несокрушимости", заявил Арахамия
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Нардепы от "Слуги народа" решили в выходные 26–27 ноября "проинспектировать" работу "пунктов несокрушимости" в Киеве. Об этом глава парламентской фракции Давид Арахамия сообщил в Telegram.

Необходимость проверки он мотивировал жалобами киевлян.

По словам нардепа, за два дня его фракция намерена проверить 530 пунктов.

Вечером в эфире национального телемарафона он заявил, что 20% пунктов были закрыты, пишет "Интерфакс-Украина".

"Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды. Будем давить и работать с городской властью, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", – заявил он.

Позже в Telegram Арахамия уточнил: за первый день инспекции депутаты проверили около 360 локаций.

"Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели", – написал он.

27 ноября, по его словам, проверки в Киеве продолжатся. Планируют ли в "Слуге народа" проверять "пункты несокрушимости" в других регионах Украины, Арахамия не сообщал.

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".

В Киеве, как сообщал 25 ноября мэр Виталий Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости".

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, инфраструктура, Слуга народа, проверки, Давид Арахамия
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