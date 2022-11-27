Арахамия заявил, что 20% из проверенных нардепами "пунктов несокрушимости" в Киеве были закрыты

Необходимость проверки он мотивировал жалобами киевлян.

По словам нардепа, за два дня его фракция намерена проверить 530 пунктов.

Вечером в эфире национального телемарафона он заявил, что 20% пунктов были закрыты, пишет "Интерфакс-Украина".

"Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды. Будем давить и работать с городской властью, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", – заявил он.

Позже в Telegram Арахамия уточнил: за первый день инспекции депутаты проверили около 360 локаций.

"Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели", – написал он.

27 ноября, по его словам, проверки в Киеве продолжатся. Планируют ли в "Слуге народа" проверять "пункты несокрушимости" в других регионах Украины, Арахамия не сообщал.