"Может стать дополнительным инструментом стабилизации". Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Сообщается, что импорт электроэнергии с мощностью 1 МВт длился два часа. Право на импорт ЭКУ приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" еще 24 ноября.
"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – сказано в релизе.
В сообщении отмечается, что ЭКУ недавно также осуществляла импорт электроэнергии из Словакии – 27 октября и 19 ноября. Компания отмечала, что импорт из Словакии 27 октября стал первым для Украины импортом электроэнергии из Европы.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".