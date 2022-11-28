"Может стать дополнительным инструментом стабилизации". Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

Сообщается, что импорт электроэнергии с мощностью 1 МВт длился два часа. Право на импорт ЭКУ приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" еще 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – сказано в релизе.

В сообщении отмечается, что ЭКУ недавно также осуществляла импорт электроэнергии из Словакии – 27 октября и 19 ноября. Компания отмечала, что импорт из Словакии 27 октября стал первым для Украины импортом электроэнергии из Европы.