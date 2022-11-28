Данилов: Самое эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 км

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах", – написал Данилов.
Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022
После ряда массированных атак РФ по энергетическим объектам в Украине Данилов назвал российскую армию, которая "героически" борется с украинскими ГЭС и ТЭС, "второй трансформаторной".
На данный момент самые дальнобойные средства для стрельбы по сухопутным целям, которые Украина официально получает в качестве военной помощи от партнеров, – системы HIMARS с боеприпасами с дальностью стрельбы 70–80 км.
Наличие ракет дальностью 800 км теоретически позволят ВСУ наносить удары в том числе по Москве. Так, расстояние по воздуху от Чернигова до Москвы – 630 км, от Киева до Москвы – 755 км.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
19 ноября советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что Украине для успешной военной кампании зимой 2022–2023 годов нужны, среди прочего, дальнобойные ракеты ATACMS (около 300 км), которые "приблизят окончание войны. Они позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий. При этом Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.
США неоднократно отклоняли запросы Киева на предоставление ракет ATACMS.