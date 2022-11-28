Данилов: Самое эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 км

Данилов считает, что решить "энергетические проблемы" Украины лучше всего смогут дальнобойные ракеты Фото: president.gov.ua

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах", – написал Данилов.

Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022

После ряда массированных атак РФ по энергетическим объектам в Украине Данилов назвал российскую армию, которая "героически" борется с украинскими ГЭС и ТЭС, "второй трансформаторной".

На данный момент самые дальнобойные средства для стрельбы по сухопутным целям, которые Украина официально получает в качестве военной помощи от партнеров, – системы HIMARS с боеприпасами с дальностью стрельбы 70–80 км.

Наличие ракет дальностью 800 км теоретически позволят ВСУ наносить удары в том числе по Москве. Так, расстояние по воздуху от Чернигова до Москвы – 630 км, от Киева до Москвы – 755 км.