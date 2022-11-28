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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко об энергетическом терроре со стороны России: Эта зима должна стать последней для страны-террориста №1, это наша цель

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Виталий Кличко: Через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом
Виталий Кличко: Через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом
Фото: rbc.ua

Страна-террорист №1 – Россия – мечтает, чтобы нынешняя зима была последней для украинцев, но цель Украины – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Поэтому городские службы делают все возможное для скорейшего восстановления систем жизнеобеспечения Киева, заявил городской голова столицы Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Россия не может выиграть на поле боя. И поэтому делает то, на что способна. Это терроризм. Цель России – сделать все возможное, чтобы это была наша последняя зима, а наша цель – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Во время ракетного террора пострадали важные энергетические объекты в разных областях Украины и в Киеве. Это не могло пройти бесследно для нашего города, ведь Киев является частью государственной энергосистемы. Но через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом. И именно это главный приоритет киевской власти – чтобы у киевлян в квартирах были нормальные условия", – заявил Кличко.

По словам мэра столицы, электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. При этом городской голова Киева не исключает, что отключения в столице могут продолжаться до весны.

"Этот вопрос больше к специалистам – к компании ДТЭК. Некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть это определенный процесс. Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", – отметил он.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, терроризм, электричество, водоснабжение, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, теплоснабжение, энергосистема
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