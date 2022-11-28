Кличко об энергетическом терроре со стороны России: Эта зима должна стать последней для страны-террориста №1, это наша цель

Виталий Кличко: Через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом Фото: rbc.ua

"Россия не может выиграть на поле боя. И поэтому делает то, на что способна. Это терроризм. Цель России – сделать все возможное, чтобы это была наша последняя зима, а наша цель – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Во время ракетного террора пострадали важные энергетические объекты в разных областях Украины и в Киеве. Это не могло пройти бесследно для нашего города, ведь Киев является частью государственной энергосистемы. Но через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом. И именно это главный приоритет киевской власти – чтобы у киевлян в квартирах были нормальные условия", – заявил Кличко.

По словам мэра столицы, электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. При этом городской голова Киева не исключает, что отключения в столице могут продолжаться до весны.

"Этот вопрос больше к специалистам – к компании ДТЭК. Некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть это определенный процесс. Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", – отметил он.