В Киеве нужно снизить 60% потребления электричества, продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" должны снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры – больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ДТЭК добавили, что "делают все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по два – три часа дважды в сутки".
Авторы сообщения назвали вынужденным шагом экстренные отключения и заверили: к отключениям по графику столица вернется как только удастся сбалансировать систему.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что в столице в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов.
"Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов. Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября – обращайтесь в ДТЭК", – добавили в КГВА.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".