В Киеве нужно снизить 60% потребления электричества, продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

Дефицит в украинской энергосистеме возник в результате массированных атак РФ по энергообъектам Украины Фото: ДТЕК / Telegram

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" должны снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры – больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что "делают все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по два – три часа дважды в сутки".

Авторы сообщения назвали вынужденным шагом экстренные отключения и заверили: к отключениям по графику столица вернется как только удастся сбалансировать систему.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что в столице в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов.

"Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов. Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября – обращайтесь в ДТЭК", – добавили в КГВА.