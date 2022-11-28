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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киев – это символ страны, он был и остается целью агрессора". Кличко прокомментировал риск повторного наступления РФ

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Виталий Кличко: Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать
Виталий Кличко: Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать
Фото: rbc.ua

Если у оккупантов будет возможность, они попытаются еще раз пойти на Киев. Однако военные уже сделали выводы, а городские власти помогают им во всем, чтобы события февраля не повторились. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Киев – это сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно постараются идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", – заявил Кличко, отвечая на вопрос о рисках нового наступления на Киев.

Кличко также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину все еще нужна вся Украина, а не какие-то отдельные ее территории. И он пойдет настолько далеко, насколько ему разрешат.

"Кое-кто в Украине и среди западных партнеров делал большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как крупный "собиратель русских земель". Кое-кто говорил, что он удовлетворится Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать", – подчеркнул Кличко.

 

Контекст:

24 февраля Россия начала  полномасштабное вторжение в Украину, в том числе  из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины  были освобождены от российских оккупантов.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".

Теги: Киев, Виталий Кличко, вторжение, наступление, война России против Украины
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