"Киев – это символ страны, он был и остается целью агрессора". Кличко прокомментировал риск повторного наступления РФ

"Киев – это сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно постараются идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", – заявил Кличко, отвечая на вопрос о рисках нового наступления на Киев.

Кличко также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину все еще нужна вся Украина, а не какие-то отдельные ее территории. И он пойдет настолько далеко, насколько ему разрешат.

"Кое-кто в Украине и среди западных партнеров делал большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как крупный "собиратель русских земель". Кое-кто говорил, что он удовлетворится Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать", – подчеркнул Кличко.