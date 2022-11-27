Новая атака на Киев, убьют ли Лукашенко, обыски в Лавре, что задумали Кадыров и Пригожин. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

том, будет ли блэкаут на следующей неделе в Украине;

том, пойдут ли снова на Киев российские войска;

том, что случилось с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем: он умер или убит;

обысках СБУ в Киево-Печерской лавре и других приходах Украинской православной церкви Московского патриархата;

встрече президента РФ Владимира Путина с фейковыми матерями солдат, погибших на войне в Украине;

том, для чего Кремль создает новые частные военные компании;

том, что задумали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".