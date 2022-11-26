В Беларуси "скоропостижно скончался" глава МИД Макей

Макей умер в 64 года. О причине смерти не сообщают Фото: МИД Беларуси / Facebook

Глаз сказал, что 64-летний Макей "скоропостижно скончался".

О причине его смерти не сообщается. Еще 23 ноября пресс-служба министерства информировала о рабочей поездке министра в Ереван.

"Бабель" отмечает, что Макея называли представителем прозападного крыла белорусских властей. До массовых митингов 2020 года, которые проходили в знак протеста против фальсификации президентских выборов, он занимался нормализацией отношений Беларуси с Евросоюзом и США, но затем переключился на пророссийскую риторику.