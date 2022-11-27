СБУ пришли с проверкой в церковь Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП)

"Учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и тому подобного, а также для того, чтобы обезопасить мирных жителей от провокаций и террористических актов.

Мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией.

По данным Общественного, проверка проходит на территории и в храме Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Довженко.