СБУ пришли с проверкой в церковь Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП)

"Учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что все действия происходят в пределах действующего законодательства и производятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и тому подобного, а также для того, чтобы обезопасить мирных жителей от провокаций и террористических актов.
Мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией.
По данным Общественного, проверка проходит на территории и в храме Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Довженко.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ, – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).