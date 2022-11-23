СБУ нашла в Киево-Печерской лавре "сомнительных" граждан РФ с военными билетами СССР, пророссийскую литературу и миллионы наличных

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных объектов и 850 человек Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных объектов и 850 человек.

"Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, которые находились на территории объектов. Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка", – говорится в сообщении.

Также на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины.

"Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании Antvan Group, гражданина России Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства", – отметили в СБУ.

Помимо этого, правоохранители обнаружили:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

Все выявленные в Лавре материалы будут переданы на экспертизу.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube