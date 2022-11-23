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ОБЩЕСТВО

СБУ нашла в Киево-Печерской лавре "сомнительных" граждан РФ с военными билетами СССР, пророссийскую литературу и миллионы наличных

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Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных объектов и 850 человек
Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных объектов и 850 человек
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных объектов и 850 человек.

"Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, которые находились на территории объектов. Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка", – говорится в сообщении.

Также на территории Киево-Печерской лавры находился 32-летний гражданин Украины.

"Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван". При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании Antvan Group, гражданина России Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства", – отметили в СБУ.

Помимо этого, правоохранители обнаружили:

  • пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";
  • наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

Все выявленные в Лавре материалы будут переданы на экспертизу.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь", – пели они.

СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель Лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.

23 ноября в СБУ заявили, что правоохранители проводят проверку в Киево-Печерской лавре.

Теги: Россия, СБУ, Украина, СССР, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, правоохранители, Служба безопасности Украины
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