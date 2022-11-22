Сегодняшняя "большая служба" от СБУ в Лавре и монастырях Ровенской области – это работа на опережение. Первая прививка от бешенства

"Братия" Киево-Печерской лавры уже давно просилась, чтобы к ней в гости зашла СБУ. И недавние песни о "святой Руси" – лишь одно из многих свидетельств тому.

Едва ли не вся Украина ждет, когда же Паша Мерседес сменит свой никнейм на Паша Автозак. Но похожая ситуация и в других храмах. Поэтому "большая утренняя служба", которую сегодня начала СБУ, проходила не только в столице, но и по всей Украине – в тех храмах, настоятели которых известны своими пророссийскими взглядами.

И эта история не столько о религии, сколько о нашей безопасности.

Во-первых, московские церковники всегда были агентурой ФСБ, это ни для кого не секрет. Во-вторых, храмы МП – идеальное укрытие не только для агентов в рясах, но и для диверсантов. Об этом, кстати, еще Малюк в своем интервью говорил. А сегодня, например, читаю, что в Ровенской области проходят обыски в епархии, где "святые отцы" приютили ДРГ, зашедшую с территории Беларуси.

Да и разве мы сомневаемся, что народ-скрепоносец способен устроить любую подлянку? Та же Лавра – идеальная мишень для организации терактов или диверсий. ФСБ может устроить их через своих агентов, а затем обвинить Украину. Классический сценарий.

Поэтому сегодняшняя "большая служба" от СБУ – это работа на опережение. Первая прививка от бешенства.

Даже не столь важно, найдут ли в Лавре какие-нибудь доказательства работы на Россию. Главное – сам сигнал о том, что теперь у Паши Мерседеса будут особенно осторожны с выбором церковного плейлиста. А, решая, вступать ли в беспорядочные канонические связи, пять раз подумают и три раза перекрестятся.

Источник: Алексей Голобуцкий / Telegram

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