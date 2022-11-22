СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории монастырей в Ровенской области

Согласно релизу, проверка проводится на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), который, как указано на его сайте, является ставропигийным монастырем Русской православной церкви.

Также контрразведывательные действия ведутся на территории женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (село Серники Заречненского района), который входит в Сарненско-Полесскую епархию.

СБУ информировала сегодня, что сотрудники спецслужбы, полиции и Нацгвардии проводят проверку в Киево-Печерской лавре. Как и в Киево-Печерской лавре, мероприятия в монастырях и епархии в Ровенской области проводятся с целью:

недопущения использования религиозных общин как ячеек "русского мира";

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обезопасить население от провокаций и террористических актов.

"Правоохранители при непосредственном участии представителей церкви производят осмотр указанных территорий и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", – сказано в сообщении.