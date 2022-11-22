ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории монастырей в Ровенской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ пришла с проверкой в монастырь, подчиняющийся РПЦ
СБУ пришла с проверкой в монастырь, подчиняющийся РПЦ
Фото: patriarchia.ru

22 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводит контрразведывательные мероприятия на территории двух монастырей в Ровенской области, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом, ссылаясь на пресс-центр СБУ, сообщили "Главком" и LB.ua.

Согласно релизу, проверка проводится на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), который, как указано на его сайте, является ставропигийным монастырем Русской православной церкви. 

Также контрразведывательные действия ведутся на территории женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (село Серники Заречненского района), который входит в Сарненско-Полесскую епархию. 

СБУ информировала сегодня, что сотрудники спецслужбы, полиции и Нацгвардии проводят проверку в Киево-Печерской лавре. Как и в Киево-Печерской лавре, мероприятия в монастырях и епархии в Ровенской области проводятся с целью:

  • недопущения использования религиозных общин как ячеек "русского мира";
  • проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
  • обезопасить население от провокаций и террористических актов.

"Правоохранители при непосредственном участии представителей церкви производят осмотр указанных территорий и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", – сказано в сообщении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, Ровенская область, религия, полиция, церковь, Московский патриархат, проверки, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (614200)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (186595)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (145449)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (107886)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (64680)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (43979)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38576)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35462)
 
 
 
 