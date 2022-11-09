"Коллаборация с врагом не будет прощена". Политолог Магда заявил, что СБУ противостоит угрозе, которую несут в себе действия УПЦ (МП)

Он отметил, что появление в 2019 году независимой от Москвы Православной церкви Украины стало переломным этапом в истории украинского православия.

"Поместная церковь, независимая от позиции РПЦ, заметно раздражает Кремль, который торпедировал процесс ее создания и мешает деятельности сейчас. Причина проста: потенциальное объединение украинских православных для Москвы – страшный сон, поскольку такое развитие событий лишит Гундяева (патриарха РПЦ Кирилла. – "ГОРДОН") большей части влияния на постсоветском пространстве. Напомню, что УПЦ (МП) является самой большой частью РПЦ, настоящим бриллиантом для нее. Напомним, что уже с 2014 года священнослужители УПЦ (МП) неоднократно проявляли себя как коллаборанты, тесно взаимодействуя с российскими военными и их марионетками на Донбассе. Доходило до использования церквей в качестве складов оружия на Донбассе", – написал Магда.

Он отметил, что Россия при помощи церкви ведет в Украине гибридную войну за сознание и совесть миллионов людей, возможный исход которой тревожит иерархов УПЦ (МП).

"В течение последних двух недель СБУ выдвинула подозрения сразу двум высокопоставленным священникам этой церкви в нарушении законодательства, а известный митрополит Павел (Лебедь) был подвергнут обыску на таможне, когда пытался выехать на территорию Молдовы. Кстати, именно с территории соседнего государства по "церковной" линии очень активно транслировались фейки о коронавирусе и вышках 5G. И.о. главы СБУ Василий Малюк официально заявил, что задержаны более трех десятков корректировщиков в рясах, и это, как представляется, не окончательная цифра, ведь война продолжается. Примечательно, что Малюк на днях отметил, что осознает угрозу, которую несут в себе действия УПЦ (МП)", – заявил политолог.

Магда подчеркнул, что УПЦ в условиях агрессии лишь имитировала разрыв с РПЦ и вряд ли сможет после войны претендовать на былое влияние.

"И секулярный характер Украинского государства в данном случае – вопрос второстепенный, ведь изменилось само общество, и коллаборация с врагом не будет прощена ни для обычных граждан, ни для духовных лиц", – убежден он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)