ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Коллаборация с врагом не будет прощена". Политолог Магда заявил, что СБУ противостоит угрозе, которую несут в себе действия УПЦ (МП)

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евгений Магда: Поместная церковь, независимая от позиции РПЦ, заметно раздражает Кремль, который торпедировал процесс ее создания
Евгений Магда: Поместная церковь, независимая от позиции РПЦ, заметно раздражает Кремль, который торпедировал процесс ее создания
Фото: Євген Магда / Facebook

Россия при помощи своей церкви ведет в Украине гибридную войну за сознание и совесть миллионов людей, и ее возможный исход тревожит иерархов УПЦ (МП), написал в своем блоге на платформе Site.ua политолог Евгений Магда.

Он отметил, что появление в 2019 году независимой от Москвы Православной церкви Украины стало переломным этапом в истории украинского православия.

"Поместная церковь, независимая от позиции РПЦ, заметно раздражает Кремль, который торпедировал процесс ее создания и мешает деятельности сейчас. Причина проста: потенциальное объединение украинских православных для Москвы – страшный сон, поскольку такое развитие событий лишит Гундяева (патриарха РПЦ Кирилла. – "ГОРДОН") большей части влияния на постсоветском пространстве. Напомню, что УПЦ (МП) является самой большой частью РПЦ, настоящим бриллиантом для нее. Напомним, что уже с 2014 года священнослужители УПЦ (МП) неоднократно проявляли себя как коллаборанты, тесно взаимодействуя с российскими военными и их марионетками на Донбассе. Доходило до использования церквей в качестве складов оружия на Донбассе", – написал Магда.

Он отметил, что Россия при помощи церкви ведет в Украине гибридную войну за сознание и совесть миллионов людей, возможный исход которой тревожит иерархов УПЦ (МП).

"В течение последних двух недель СБУ выдвинула подозрения сразу двум высокопоставленным священникам этой церкви в нарушении законодательства, а известный митрополит Павел (Лебедь) был подвергнут обыску на таможне, когда пытался выехать на территорию Молдовы. Кстати, именно с территории соседнего государства по "церковной" линии очень активно транслировались фейки о коронавирусе и вышках 5G. И.о. главы СБУ Василий Малюк официально заявил, что задержаны более трех десятков корректировщиков в рясах, и это, как представляется, не окончательная цифра, ведь война продолжается. Примечательно, что Малюк на днях отметил, что осознает угрозу, которую несут в себе действия УПЦ (МП)", – заявил политолог.

Магда подчеркнул, что УПЦ в условиях агрессии лишь имитировала разрыв с РПЦ и вряд ли сможет после войны претендовать на былое влияние.

"И секулярный характер Украинского государства в данном случае – вопрос второстепенный, ведь изменилось само общество, и коллаборация с врагом не будет прощена ни для обычных граждан, ни для духовных лиц", – убежден он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: СБУ, РПЦ, война, УПЦ МП, церковь, агрессия, православие, война России против Украины, Евгений Магда, священник, Василий Малюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (133659)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (127741)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (102305)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (74018)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (54080)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (49261)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (47076)
8
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (45389)
 
 
 
 