СБУ провела обыски у руководства УПЦ Московского патриархата в Кировоградской области

"По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иосаафа с главой Российской православной церкви Кириллом и большое количество антиукраинских материалов, произведенных в РФ, сказано в релизе.
Имени Иосаафа пресс-служба СБУ не упоминала, но именно он является митрополитом Кировоградским и Новомиргородским, глава УПЦ МП Онуфрий возвел его в этот сан в 2017 году, о чем сообщается на сайте УПЦ МП.
По предварительной оценке СБУ, в текстах материалов, которые нашли во время обыска, содержатся признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 110 и 161 Уголовного кодекса Украины).
"В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма. Автор одной из обнаруженных книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный Telegram-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", – сообщили в СБУ.
Материалы, которые изъяли во время обысков, передали на экспертизу.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В СБУ считают, что УПЦ МП представляет угрозу для Украины. С начала полномасштабной войны спецслужба открыла 23 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП, вручила представителям церкви 33 подозрения.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.