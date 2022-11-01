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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ провела обыски у руководства УПЦ Московского патриархата в Кировоградской области

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СБУ обнаружила антиукраинские материалы во время обысков в епархиях
СБУ обнаружила антиукраинские материалы во время обысков в епархиях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины 31 октября провели обыски у руководства Кировоградской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом пресс-центр СБУ информирует в Facebook.

"По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов", – говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иосаафа с главой Российской православной церкви Кириллом и большое количество антиукраинских материалов, произведенных в РФ, сказано в релизе.

Имени Иосаафа пресс-служба СБУ не упоминала, но именно он является митрополитом Кировоградским и Новомиргородским, глава УПЦ МП Онуфрий возвел его в этот сан в 2017 году, о чем сообщается на сайте УПЦ МП. 

По предварительной оценке СБУ, в текстах материалов, которые нашли во время обыска, содержатся признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 110 и 161 Уголовного кодекса Украины). 

"В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма. Автор одной из обнаруженных книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный Telegram-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", – сообщили в СБУ. 

Материалы, которые изъяли во время обысков, передали на экспертизу. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid029aPBiFwo8WjkvNirkDggdUr2hCRcrVXmg7ACzwvaxuKrLsjy19HkY74euw5379uSl

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В СБУ считают, что УПЦ МП представляет угрозу для Украины. С начала полномасштабной войны спецслужба открыла 23 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП, вручила представителям церкви 33 подозрения. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, УПЦ МП, Онуфрий, обыск, церковь, Кировоградская область, экспертиза, расследование, обыски, Андрей Новиков
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