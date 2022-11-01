СБУ провела обыски у руководства УПЦ Московского патриархата в Кировоградской области

"По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иосаафа с главой Российской православной церкви Кириллом и большое количество антиукраинских материалов, произведенных в РФ, сказано в релизе.

Имени Иосаафа пресс-служба СБУ не упоминала, но именно он является митрополитом Кировоградским и Новомиргородским, глава УПЦ МП Онуфрий возвел его в этот сан в 2017 году, о чем сообщается на сайте УПЦ МП.

По предварительной оценке СБУ, в текстах материалов, которые нашли во время обыска, содержатся признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 110 и 161 Уголовного кодекса Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма. Автор одной из обнаруженных книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный Telegram-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", – сообщили в СБУ.

Материалы, которые изъяли во время обысков, передали на экспертизу.