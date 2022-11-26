Хорист, которого застали с архимандритом "в момент физической близости", – несовершеннолетний – СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание LB.ua.

17-летний юноша поет в местном хоре, говорится в статье шеф-редактора СМИ Сони Кошкиной. В своем Telegram-канале Кошкина опубликовала фото архимандрита – на нем видно, что священнослужитель без обуви. Журналистка назвала Никиту "любителем молоденьких мальчиков" и заявила, что тот должен быть благодарен, "что ему дали одеться, в не сфоткали, как было, когда они туда зашли".

"Он – не просто какой-нибудь секретарь Черновицкой епархии, нет. Позавчера на Синоде этот святой человек был назначен главой Ивано-Франковской кафедры. Вместо Серафима, сбежавшего в Москву", – рассказала Кошкина.

Фотографии хориста и архимандрита также опубликовало издание "Ґрунт".

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП Климент в комментарии LB.ua относительно следственных действий и в ответ на вопрос, собираются ли архимандрита Никиту рукополагать на епископа, заявил: "СБУ сообщила, что в результате осмотра епархиального управления у ее сотрудников возникли вопросы относительно некоторых документов".

По его словам, "руководство епархии предоставило свои ответы на все вопросы по этому поводу".

"Другой информации Служба безопасности не обнародовала. Согласно законодательству, посторонние лица не могли присутствовать при работе правоохранительных органов", – добавил Климент.

Пресс-центр СБУ по итогам проверки сообщал, что сотрудники спецслужбы нашли в епархии документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".