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Хорист, которого застали с архимандритом "в момент физической близости", – несовершеннолетний – СМИ

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Кошкина назвала архимандрита Никиту "любителем молоденьких мальчиков"
Кошкина назвала архимандрита Никиту "любителем молоденьких мальчиков"
Фото: lb.ua

В ходе проверки на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Служба безопасности Украины застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с 17-летним юношей "в момент физической близости".

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание LB.ua

17-летний юноша поет в местном хоре, говорится в статье шеф-редактора СМИ Сони Кошкиной. В своем Telegram-канале Кошкина опубликовала фото архимандрита – на нем видно, что священнослужитель без обуви. Журналистка назвала Никиту "любителем молоденьких мальчиков" и заявила, что тот должен быть благодарен, "что ему дали одеться, в не сфоткали, как было, когда они туда зашли". 

"Он – не просто какой-нибудь секретарь Черновицкой епархии, нет. Позавчера на Синоде этот святой человек был назначен главой Ивано-Франковской кафедры. Вместо Серафима, сбежавшего в Москву", – рассказала Кошкина. 

Фотографии хориста и архимандрита также опубликовало издание "Ґрунт"

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП Климент в комментарии LB.ua относительно следственных действий и в ответ на вопрос, собираются ли архимандрита Никиту рукополагать на епископа, заявил: "СБУ сообщила, что в результате осмотра епархиального управления у ее сотрудников возникли вопросы относительно некоторых документов".

По его словам, "руководство епархии предоставило свои ответы на все вопросы по этому поводу". 

"Другой информации Служба безопасности не обнародовала. Согласно законодательству, посторонние лица не могли присутствовать при работе правоохранительных органов", – добавил Климент.

Пресс-центр СБУ по итогам проверки сообщал, что сотрудники спецслужбы нашли в епархии документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента, в ноябре Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).  

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Теги: СБУ, РПЦ, УПЦ МП, церковь, уголовное производство, проверки, Климент, Служба безопасности Украины
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