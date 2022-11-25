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Бывший офицер КГБ Попов: По сути, УПЦ МП – это филиал ФСБ

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В ноябре СБУ нашла в Киево-Печерской лавре граждан РФ с военными билетами СССР и пророссийскую литературу
В ноябре СБУ нашла в Киево-Печерской лавре граждан РФ с военными билетами СССР и пророссийскую литературу
Фото: ssu.gov.ua

Церковь – серьезный орган влияния на общество, поэтому еще в советское время Комитет государственной безопасности уделял ей значительное внимание.

Об этом в ходе разговора о деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) офицер КГБ СССР в отставке Владимир Попов рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Попов назвал возмутительным исполнение в Киево-Печерской лавре песен, прославляющих Россию. 

"Украинская церковь Московского патриархата – это что, отдел ФСБ, что ли?" – спросил Гордон. 

"Это не отдел, – ответил экс-офицер КГБ. – Это прежде всего... Почему церкви уделялось внимание и Сталин, так сказать, прозрел с началом Второй мировой войны, вспомнил о церкви? Помните? С Казанской иконой облетали Москву и все прочее. Это прежде всего орган серьезного психологического влияния на массы. Именно поэтому КГБ уделял этому серьезное внимание. Именно поэтому и Путин так стремился к объединению церквей Московского патриархата и зарубежной церкви. Именно для того, чтобы иметь возможность влияния на массы людей, живущих в других странах, – ну и, в частности, безусловно, в Украине. По сути дела, это филиал ФСБ. Безусловно, это не внешняя разведка – это ФСБ прежде всего".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента, в ноябре Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: РПЦ, УПЦ МП, ФСБ, церковь, КГБ, Служба безопасности Украины, Владимир Попов
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