Бывший офицер КГБ Попов: По сути, УПЦ МП – это филиал ФСБ

Об этом в ходе разговора о деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) офицер КГБ СССР в отставке Владимир Попов рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Попов назвал возмутительным исполнение в Киево-Печерской лавре песен, прославляющих Россию.

"Украинская церковь Московского патриархата – это что, отдел ФСБ, что ли?" – спросил Гордон.

"Это не отдел, – ответил экс-офицер КГБ. – Это прежде всего... Почему церкви уделялось внимание и Сталин, так сказать, прозрел с началом Второй мировой войны, вспомнил о церкви? Помните? С Казанской иконой облетали Москву и все прочее. Это прежде всего орган серьезного психологического влияния на массы. Именно поэтому КГБ уделял этому серьезное внимание. Именно поэтому и Путин так стремился к объединению церквей Московского патриархата и зарубежной церкви. Именно для того, чтобы иметь возможность влияния на массы людей, живущих в других странах, – ну и, в частности, безусловно, в Украине. По сути дела, это филиал ФСБ. Безусловно, это не внешняя разведка – это ФСБ прежде всего".

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