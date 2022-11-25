Бывший офицер КГБ Попов: Агентов в Украине Россия выращивала. Это "парничок". Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее

"Как вербовали людей, которые со временем становились президентами Украины, руководителями украинских спецслужб, министрами обороны? На чем вербовали? Деньги были первостепенным?" – спросил Гордон.
"Их выращивали, – ответил Попов. – Это своего рода "парничок". Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают. Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее. У него свои амбиции, он полагает, что всего достиг сам. И ему какая-то невидимая помощь не нужна. А вот в период роста, безусловно, это очень важно".
Бывший сотрудник КГБ считает, что если амбициозному человеку помочь в карьере, потом, когда он уже достигнет успехов в бизнесе или политике, "будет чувствовать благодарность к тем, кто его вырастил, кто помог достигнуть этих позиций".
При этом Попов подчеркнул, что не бывает двух одинаковых вербовок.
"Это исключительно индивидуальный акт, потому что каждый человек индивидуален, необходим индивидуальный подход. И установление психологического контакта", – объяснил он.
Попов рассказал, что во времена, когда он работал в КГБ (в 1972–1991 годах), успех в карьере был главным мотивом, почему люди соглашалась сотрудничать со спецслужбами.
"Потому что те денежные вознаграждения, которые выплачивали, были просто смехотворны", – объяснил он.
Но сейчас, по мнению Попова, ситуация с денежной компенсацией могла измениться.
В 2021 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 33 агента иностранных спецслужб, которые собирали разведданные, в том числе о Вооруженных силах Украины. На какие государства работали эти агенты, в СБУ не уточнили, но отметили, что для получения секретных военных сведений представители российских спецслужб создавали агентурные сети и отрабатывали закрытые каналы связи.
В октябре 2022 года и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал, что на сегодняшний день в Украине обнаружено и задержано более 360 российских агентов. "Речь идет о разнокалиберной агентуре: от топовых госпредателей, таких, как [нардеп, избранный от партии ОПЗЖ, Виктор] Медведчук, до рядовых – тех, кто собирает координаты мест дислокации, передвижения ВСУ", – сообщил он.
Гордон неоднократно заявлял, что, по его информации, российские агенты остаются на ключевых должностях в Украине. Военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в числе российских агентов в Украине называл руководителя Офиса президента Андрея Ермака и бывшего главу комитета по разведке при президенте Руслана Демченко. На просьбу Гордона прокомментировать эту информацию бывший руководитель военной разведки Украины Василий Бурба ответил, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но предположил, что эти данные есть у СБУ.