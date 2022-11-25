Бывший офицер КГБ Попов: Агентов в Украине Россия выращивала. Это "парничок". Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее

Попов: Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают Скриншот: Andreas Selliaas / YouTube

"Как вербовали людей, которые со временем становились президентами Украины, руководителями украинских спецслужб, министрами обороны? На чем вербовали? Деньги были первостепенным?" – спросил Гордон.

"Их выращивали, – ответил Попов. – Это своего рода "парничок". Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают. Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее. У него свои амбиции, он полагает, что всего достиг сам. И ему какая-то невидимая помощь не нужна. А вот в период роста, безусловно, это очень важно".

Бывший сотрудник КГБ считает, что если амбициозному человеку помочь в карьере, потом, когда он уже достигнет успехов в бизнесе или политике, "будет чувствовать благодарность к тем, кто его вырастил, кто помог достигнуть этих позиций".

При этом Попов подчеркнул, что не бывает двух одинаковых вербовок.

"Это исключительно индивидуальный акт, потому что каждый человек индивидуален, необходим индивидуальный подход. И установление психологического контакта", – объяснил он.

Попов рассказал, что во времена, когда он работал в КГБ (в 1972–1991 годах), успех в карьере был главным мотивом, почему люди соглашалась сотрудничать со спецслужбами.

"Потому что те денежные вознаграждения, которые выплачивали, были просто смехотворны", – объяснил он.

Но сейчас, по мнению Попова, ситуация с денежной компенсацией могла измениться.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube