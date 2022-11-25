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Бывший офицер КГБ Попов: Агентов в Украине Россия выращивала. Это "парничок". Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее

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Попов: Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают
Попов: Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают
Скриншот: Andreas Selliaas / YouTube

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов считает, что своих агентов в Украине Россия "выращивала". Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как вербовали людей, которые со временем становились президентами Украины, руководителями украинских спецслужб, министрами обороны? На чем вербовали? Деньги были первостепенным?" – спросил Гордон.

"Их выращивали, – ответил Попов. – Это своего рода "парничок". Человек интересный, амбициозный, хорошо образован, уже делает карьеру. Ему в этой карьере помогают. Завербовать человека, когда он уже на самом верху, намного сложнее. У него свои амбиции, он полагает, что всего достиг сам. И ему какая-то невидимая помощь не нужна. А вот в период роста, безусловно, это очень важно".

Бывший сотрудник КГБ считает, что если амбициозному человеку помочь в карьере, потом, когда он уже достигнет успехов в бизнесе или политике, "будет чувствовать благодарность к тем, кто его вырастил, кто помог достигнуть этих позиций".

При этом Попов подчеркнул, что не бывает двух одинаковых вербовок.

"Это исключительно индивидуальный акт, потому что каждый человек индивидуален, необходим индивидуальный подход. И установление психологического контакта", – объяснил он.

Попов рассказал, что во времена, когда он работал в КГБ (в 1972–1991 годах), успех в карьере был главным мотивом, почему люди соглашалась сотрудничать со спецслужбами.

"Потому что те денежные вознаграждения, которые выплачивали, были просто смехотворны", – объяснил он.

Но сейчас, по мнению Попова, ситуация с денежной компенсацией могла измениться. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2021 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 33 агента иностранных спецслужб, которые собирали разведданные, в том числе о Вооруженных силах Украины. На какие государства работали эти агенты, в СБУ не уточнили, но отметили, что для получения секретных военных сведений представители российских спецслужб создавали агентурные сети и отрабатывали закрытые каналы связи.

В октябре 2022 года и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал, что на сегодняшний день в Украине обнаружено и задержано более 360 российских агентов. "Речь идет о разнокалиберной агентуре: от топовых госпредателей, таких, как [нардеп, избранный от партии ОПЗЖ, Виктор] Медведчук, до рядовых – тех, кто собирает координаты мест дислокации, передвижения ВСУ", – сообщил он. 

Гордон неоднократно заявлял, что, по его информации, российские агенты остаются на ключевых должностях в Украине. Военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в числе российских агентов в Украине называл руководителя Офиса президента Андрея Ермака и бывшего главу комитета по разведке при президенте Руслана Демченко. На просьбу Гордона прокомментировать эту информацию бывший руководитель военной разведки Украины Василий Бурба ответил, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но предположил, что эти данные есть у СБУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, шпионаж, КГБ, Владимир Попов
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