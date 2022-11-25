Бывший офицер КГБ Попов: Была бы возможной карьера Януковича без КГБ? Однозначно, нет

Попов работал в КГБ в 1972–1991 годах, сейчас живет в Канаде.

"Возвращаясь к товарищу Януковичу. Человек стал президентом Украины. Парень из Енакиево, простой, трижды судимый и дважды сидевший... Человек дважды отсидел за хулиганку. Выходит из тюрьмы – становится членом КПСС, руководителем крупного автотранспортного предприятия и ездит в капиталистические страны. Не просто в Болгарию или Польшу, а в капиталистические страны. Возможно это было без КГБ?" – спросил Гордон.

"Нет. Однозначно скажу, что нет", – ответил Попов.

Он сказал, что вступление в КПСС, вероятно, не было связано с КГБ, поскольку комитет "как правило, в партийные дела не вмешивался".

"А что касается выезда за границу, занятия определенной должности – безусловно, это было невозможно. Потому что, как я уже говорил, да и в книге своей писал, каждая организация курировалась определенным сотрудником КГБ, относящимся к какому-либо подразделению КГБ. И при приеме на работу пресловутые анкеты, которые заполнялись, шли в кадровый аппарат, из кадрового аппарата – в 1-й отдел, а из 1-го отдела – куратору КГБ. И тот рассматривал. Если судим – зачем ему головная боль? То есть он возьмет судимого – а потом неизвестно, что на курируемом объекте будет происходить. И с него же, с этого работника, спросят. Поэтому, безусловно, без вербовки, без помощи КГБ это было бы невозможно. А уж тем более, в последующем, при выезде в капиталистические страны", – объяснил Попов.

Он рассказал, что и в Центральном комитете КПСС и во всех партийных инстанциях союзных республик существовали так называемые комиссии по работе с заграничными кадрами и выездом за границу. В эти партийные организации сотрудники КГБ передавали информацию о гражданах, которые собираются выехать за границу.

"Если компрометирующих материалов не было, тогда сообщали, что "в отношении такого-то компрометирующими материалами не располагаем". Если компрометирующие материалы – в частности судимости Януковича – наличествовали, то должны были писать, что в отношении такого-то лица имеются сведения о том, что он был судим по статьям таким-то, сроком таким-то. Какой к шуту выезд за границу? Потому что, опять-таки, тем, кто решает в этой комиссии по выездам за границу и работает с загранкадрами, зачем ответственность на себя брать? Значит, просто об этом умалчивали", – сказал Попов.

В том, что Янукович сотрудничал с КГБ, уверен и еще один бывший сотрудник комитета – Юрий Швец. Об этом он сказал в интервью Гордону в 2020 году.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube