Сокурсник Путина Швец: Нет сомнения, что Янукович был агентом КГБ

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович был агентом КГБ. Такое мнение в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

Так он прокомментировал тот факт, что после выхода из тюрьмы Янукович возглавил автобазу.

"Более того, он поехал в Монако. В те годы, когда, с судимостью не то что в Монако, не то что автобазу – тогда в Болгарию невозможно было на Золотые Пески выехать. Вы что?! ...[В том, что Янукович был агентом КГБ] – да в этом сомнения никакого нет. Ну кто бы… кто бы его?.. То есть есть вещи, которые невозможны", – отметил Швец.

Сокурсник Путина Швец: Путин – игрун, старый мальчик, играющий в игры, в которые не доиграл в детстве. Читайте полную версию интервью

Виктор Янукович, получивший образование инженера-механика, дважды отбывал наказание за уголовные преступления: за ограбление (приговорен к трем годам лишения свободы) и за нанесение телесных повреждений средней тяжести (два года).

В 1970-е и 1980-е годы возглавлял автобазы в Енакиево Донецкой области и в Донецке.

С 2010-го по 2014 год был президентом Украины, во время Евромайдана сбежал в Россию, в связи с чем в стране провели досрочные выборы главы государства.