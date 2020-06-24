Сокурсник Путина Швец: Соратники Путина выйдут и скажут: "Господа, он сильно заболел, что-то с психикой, он поставил мир на грань третьей мировой войны"

Президента РФ Владимира Путина от власти могут отстранить его соратники. Такое мнение в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

"Чтобы отмыться от всего этого, нужно принести большую сакральную жертву. И что-то мне подсказывает, что такой жертвой... может быть только сошедший с ума господин Путин. (...) Я считаю, что вот они это все так могут представить. Ну, не обязательно сошел с ума. Там, страшно заболел, крыша поехала… Вы помните: ГКЧП, август 91-го года, с чего начинается? Страшно заболел, неизлечимо [президент СССР Михаил] Горбачев и его изолировали в Форосе. Ну вот так вот в один прекрасный день они выйдут и скажут: "Господа, Путин очень сильно заболел, у него что-то случилось с психикой, – простите, – он поставил мир на грань третьей мировой войны. На этот раз – ядерной. Ну ракетно-ядерной. И вот пришлось его изолировать, чтобы спасти мир от ядерной войны", – сказал экс-разведчик.

Он считает, что Путин должен уйти "по причинам личного характера непреодолимой силы".

"Это могут быть или онкология, или серебряный портсигар, или офицерский шарф, или "Новичок"... Или, там, полоний еще есть. А сколько их всего?! Я вспоминаю, как познакомился с продукцией этой лаборатории, которая изготовляла это еще тогда для КГБ. Так их там не менее 117. Это те, о существовании которых я знал. 117 наименований вот этих вещей, которые могут создать "непреодолимые причины личного характера", – объяснил Швец.

Сокурсник Путина Швец: Путин – игрун, старый мальчик, играющий в игры, в которые не доиграл в детстве. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.