Сокурсник Путина Швец: Важно, какая страна первой создаст вакцину от коронавируса. Это вопрос не только жизни и смерти, но и больших денег

Швец: Если у РФ первой появится эта вакцина, тогда вот: они спасители человечества Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Специалисты, занимающиеся исследованием нового коронавируса, говорят, что в нем спрятан еще один вирус, который делает эту проблему долгоиграющей и особо опасной. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Я не специалист в вирусологии, просто, что слышал, то вам рассказываю. Поэтому, когда все это устаканится, я считаю, что нужно проводить на международном уровне самое тщательное расследование проблемы. И начинать его надо с того, что случилось первым. А первым был взрыв в лаборатории, которая занималась этой проблемой. Потому что – я вам напомню, – когда появились случаи коронавируса уже в Москве, то все пробы отправляли именно туда. И так продолжалось с начала, если я не ошибаюсь, января вплоть до марта. То есть на начало января – это зафиксировано – в "Векторе" уже были возможности проводить тесты на коронавирус. У них уже это было", – подчеркнул Швец.

Комментируя предположение журналистки, что если новый коронавирус был создан человеком, то те, кто его создавал, наверняка параллельно создали вакцину и лекарство, бывший разведчик сказал: "Конечно. И вот сейчас еще один показатель. Правда, тут можно играть. То есть для тех же кремлевских положить какое-то количество людей, дать им умереть в России, – не проблема, для того чтобы скрыть то, что им надо. Но, в принципе, тут важно, какая страна станет первой и выйдет с так называемой вакциной. Потому что это вопрос не только жизни и смерти людей – тут еще вопрос больших денег".

Он высказал мнение, что в Кремле, может быть, именно так вопрос и стоит.

"Им надо выбраться из того тупика, в который они сами себя загнали за 20 лет правительства [президента РФ Владимира] Путина. Им надо вернуться в сообщество нормальных государств. И тут вариант – если у них первых появится эта вакцина, тогда вот: они спасители человечества", – добавил Швец.

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В конце 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В апреле 2020 года Швец говорил, что в новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019 года произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса.

По состоянию на 22 мая во всем мире коронавирусом заразились 5 128 492 человека, умерли 333 489, выздоровели 1 966 135 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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