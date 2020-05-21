Сокурсник Путина Швец: Сороса на территорию Советского Союза пустил я

В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец сообщил, что благодаря ему в СССР в 1989 году приехал американский финансист Джордж Сорос.

"Алеся, я вам могу повиниться: Сороса на территорию Советского Союза пустил я. Это было в 1989 году, когда о нем никто не знал. Он захотел приехать в Советский Союз повстречаться с высшим руководством. [Экс-президент СССР Михаил] Горбачев запросил мнение МИД и внешней разведки. Только во внешней разведке был я, который писал на него справку с рекомендацией: "Давайте пустим этого товарища". Я навсегда запомнил этот момент, потому что одну из характеристик там написал: "Альтруизмом не отличается". И отдал начальнику", – рассказал бывший советский разведчик.

По словам Швеца, тогда его начальник с этой справкой "вылетел красный как рак" из кабинета "большого начальника".

"Трясет этой бумагой передо мной и говорит: "Что такое альтруизм?" Я ему объяснил. "Ну что, ты по-человечески не можешь написать?" А у нас правило такое: чем выше идет материал наверх, тем проще он должен быть написан. А когда идет на самый верх (это еще при [первом секретаре КПСС Леониде] Брежневе было такое), он должен быть написан так, чтобы было понятно даже идиоту", – объяснил Швец.

Он подчеркнул, что не жалеет, что пустил Сороса.

"Я считаю по большому счету, что ему памятник надо поставить. Почему? Потому что в 90-е годы, когда система в России была вообще разрушена, особенно в начале, эти ученые-ядерщики, ракетчики сидели без зарплат. Все академики, которые страшные ядерные бомбы делали, на рынки пошли. Но был другой соблазн: если бы и дальше так продолжалось, они бы могли пойти в Северную Корею... И тогда сейчас количество ядерных государств у нас было бы значительно больше. Включая обладателей средств доставки. Так, он из своего кармана вытащил деньги и он оплачивал этим физикам-ядерщикам, ракетчикам, чтобы они только сидели дома. Он руководствовался при этом гуманистическими идеями, вопросами безопасности всего мира", – рассказал Швец.

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Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На сентябрь 2019 года его состояние оценивалось в $8,3 млрд.