Сокурсник Путина Швец: Россия входит в "черную дыру", и снятие санкций для нее – жизненно важная вещь. Украине нужно это использовать

Россия страдает из-за международных санкций, и это можно использовать Украине. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Россия... входит в "черную дыру". И снятие санкций для нее – жизненно важная вещь. Вывод первый: нужно это жестко использовать. Не сдавать свои позиции раз за разом, без ничего, а жестко использовать эту ситуацию. "Вы хотите снятия санкций?" – "Окей". Украина должна поставить вопрос не просто: "Отдайте нам Донбасс – нашу землю". Потому что они могут отдать этот Донбасс в таком состоянии и при таких условиях, что вы потом взвоете, вы проклянете тот день и час, когда его взяли себе. Это будет укол коронавирусом или вживление себе раковой опухоли", – сказал он.

Сокурсник Путина считает, что Украине нужно также потребовать от России вернуть Крым и "оплатить репарации".

"Оплачиваете ущерб, который вы причинили Украине. После этого все восстанавливаете. Вот натоптали вы в чужом огороде, вытоптали все – вскопайте все, посадите, полейте, а потом мы скажем участковому, что к вам нет претензий. Пусть снимают санкции. Вот такая должна быть позиция", – объяснил Швец.

При этом он скептически относится к возможностям, которые есть у украинской стороны.

"Если бы вы задали мне этот вопрос год назад, я бы такую розовую картину намалевал о том, как будет это Украиной использовано и все будет хорошо. Но увы. Я думаю, что это очередная возможность, которая будет профукана очередным правительством Украины", – отметил Швец.

Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников. Читайте полную версию интервью

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вскоре после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.