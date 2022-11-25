СБУ пришла с проверкой в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Нашла гражданство РФ у руководства и "методички" от московских кураторов

"В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Также разоблачена переписка руководителей епархии с их московскими кураторами, в которой они получают "методички" об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения РФ", – говорится в сообщении.
По данным следствия, представители РПЦ ставили коллегам в Украине задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России в Украине и рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви".
"Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая прославляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили также, что обнаружили на компьютерах руководства епархии "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение героя России за "возвращение Крыма" в 2014 году". На опубликованных СБУ фото – скриншоты с российского сайта "Герои России", причем лица и фамилии на опубликованных скриншотах скрыты.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия", – добавили в спецслужбе.
По информации LB.ua, обыски проходили в администрации епархии, в том числе в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает.
"По данным источников, при обыске там застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре", – говорится в материале издания.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь", – пели они.
СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
22 ноября следователи СБУ пришли с проверкой в Киево-Печерскую лавру, по итогам которой обнаружили на территории Лавры граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными.
В тот же день СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории двух монастырей в Ровенской области, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. Один из монастырей подчиняется Русской православной церкви.