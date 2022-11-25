СБУ пришла с проверкой в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Нашла гражданство РФ у руководства и "методички" от московских кураторов

"В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Также разоблачена переписка руководителей епархии с их московскими кураторами, в которой они получают "методички" об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, представители РПЦ ставили коллегам в Украине задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России в Украине и рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви".

"Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая прославляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили также, что обнаружили на компьютерах руководства епархии "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение героя России за "возвращение Крыма" в 2014 году". На опубликованных СБУ фото – скриншоты с российского сайта "Герои России", причем лица и фамилии на опубликованных скриншотах скрыты.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия", – добавили в спецслужбе.

По информации LB.ua, обыски проходили в администрации епархии, в том числе в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает.

"По данным источников, при обыске там застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре", – говорится в материале издания.