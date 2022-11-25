СБУ провела обыски у "мастодонта православия" – ректора духовной семинарии в Почаеве – СМИ

По информации собеседников издания, обыски проводились по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Источник сказал, что "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников русского мира", нашли российскую литературу, возвеличивающую империализм, и изъяли технику.
Все это он использовал для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации, рассказал собеседник СМИ.
Почаевская духовная семинария находится на территории Почаевской лавры (Почаев Тернопольской области).
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента, в ноябре Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях.
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.