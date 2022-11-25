СБУ провела обыски у "мастодонта православия" – ректора духовной семинарии в Почаеве – СМИ

По информации собеседников издания, обыски проводились по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Источник сказал, что "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников русского мира", нашли российскую литературу, возвеличивающую империализм, и изъяли технику.

Все это он использовал для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации, рассказал собеседник СМИ.