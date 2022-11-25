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СБУ провела обыски у "мастодонта православия" – ректора духовной семинарии в Почаеве – СМИ

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СБУ нашла российскую литературу у ректора семинарии, пишет "Бабель"
СБУ нашла российскую литературу у ректора семинарии, пишет "Бабель"
Фото: Бабель / Telegram

Служба безопасности Украины провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило издание "Бабель".

По информации собеседников издания, обыски проводились по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 

Источник сказал, что "у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников русского мира", нашли российскую литературу, возвеличивающую империализм, и изъяли технику.

Все это он использовал для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации, рассказал собеседник СМИ.   

Контекст:

Почаевская духовная семинария находится на территории Почаевской лавры (Почаев Тернопольской области).

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента, в ноябре Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях. 

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, религия, УПЦ МП, обыск, церковь, Почаевская лавра, уголовное производство, обыски, Служба безопасности Украины, Почаев
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