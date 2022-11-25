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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Россия – государство – спонсор терроризма, кувалда Пригожина для Европарламента, запрет УПЦ МП. Интервью Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер и Бацман говорили о:

  • ситуации на фронте и том, что ждет украинцев впереди;
  • признании России страной – спонсором терроризма;
  • том, что может предотвратить геноцид украинцев; 
  • российском бизнесмене, создателе частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и кувалде, которую он якобы передал в Европарламент;
  • личных качествах президента России Владимира Путина; 
  • Организации Договора о коллективной безопасности и неизбежности ее распада;
  • конфликте между Арменией и Азербайджаном и том, что им между собой договориться легче, чем с привлечением Путина;
  • бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который находится под арестом;
  • Украинской православной церкви Московского патриархата и обысках в Киев-Печерской лавре;
  • папе римском Франциске и его заявлениях о войне России против Украины;
  • истерике российских пропагандистов. 

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего канал "Украина" прекратил существование.

Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Михаил Саакашвили, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, геноцид, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин
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