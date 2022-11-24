В сети распространяется видео о передаче Пригожиным в Европарламент кувалды со следами "крови". Его пресс-служба говорит: "информационный кейс"

Как объяснила "Медуза", этот канал связывают с владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, а мужчина на видео – его юрист.
В подписи к ролику утверждается, что кувалда, брендированная ЧВК, – это "информационный кейс для отправки в Европарламент", который передали представители компании Пригожина "Конкорд".
Пресс-служба "Конкорда" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что "представителю "Кибер фронта Z" передали "информационный кейс для отправки в Европарламент".
Объяснений "жесту" не приводят. "Медуза" полагает, что так Пригожин отреагировал на призыв Европарламента внести его ЧВК в список террористических организаций – соответствующую резолюцию евродепутаты приняли вчера.
13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. Мужчину убивали кувалдой.
В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам. Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины.
По информации российских правозащитников, участники ЧВК "Вагнер" совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах. На войну против Украины в ЧВК завербовали, по их данным, около 30–35 тыс. заключенных.