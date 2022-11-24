В сети распространяется видео о передаче Пригожиным в Европарламент кувалды со следами "крови". Его пресс-служба говорит: "информационный кейс"

Видео с кувалдой распространил пропагандистский канал, который связывают с Пригожиным Скриншот: КИБЕР ФРОНТ Z / Telegram

Как объяснила "Медуза", этот канал связывают с владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, а мужчина на видео – его юрист.

В подписи к ролику утверждается, что кувалда, брендированная ЧВК, – это "информационный кейс для отправки в Европарламент", который передали представители компании Пригожина "Конкорд".

Пресс-служба "Конкорда" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что "представителю "Кибер фронта Z" передали "информационный кейс для отправки в Европарламент".

Скриншот: Пресс-служба компании "Конкорд" / "ВКонтакте"

Объяснений "жесту" не приводят. "Медуза" полагает, что так Пригожин отреагировал на призыв Европарламента внести его ЧВК в список террористических организаций – соответствующую резолюцию евродепутаты приняли вчера.