Кремль готовит нападение под чужим флагом на Белгородскую область, чтобы обвинить Украину – Институт исследования войны

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область Фото: depositphotos.com

В институте отмечают, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники говорят, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения.

Эксперты также напомнили, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал кадры, демонстрирующие строительство укреплений оборонной линии на границе Украины и Белгородской области. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, что "Вагнер" строит "Засечную линию" после смены названия с "Линии Вагнера", поскольку "многим в России не нравится деятельность частной военной компании "Вагнер".

"Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах", – уверены аналитики.

В ISW также считают, что предположения об украинском вторжении в Россию также могут быть частью усилий Кремля по признанию и умиротворению российского провоенного националистического сообщества. Российские военные блогеры неоднократно обвиняли Кремль и министерство обороны РФ в неспособности защитить Россию, включая недавно аннексированные территории. Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели, добавили в институте.

Эксперты отмечают, что Пригожин также использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения и строительства линии обороны для усиления своей власти в приграничных регионах России.

"Чиновники Белгородской области ранее приостановили строительство "Линии Вагнера", а ребрендинг линии наряду с другими проектами Пригожина в Санкт-Петербурге и Курской области означает, что он продолжит укреплять свои позиции в России, якобы поддерживая войну президента России Владимира Путина", – добавили аналитики.