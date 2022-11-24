В Крыму россияне активно производят железобетонные конструкции – Генштаб ВСУ

Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.
В сводке также отмечается, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.
В Генштабе также сообщили, что медикам в больницах Горловки Донецкой области оккупационные "власти" велели изымать документы погибших наемников ЧВК "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.