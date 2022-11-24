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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму россияне активно производят железобетонные конструкции – Генштаб ВСУ

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Готовые конструкции везут в крымский город Армянск на Перекопском перешейке
Готовые конструкции везут в крымский город Армянск на Перекопском перешейке
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 ноября.

Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

В сводке также отмечается, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.

В Генштабе также сообщили, что медикам в больницах Горловки Донецкой области оккупационные "власти" велели изымать документы погибших наемников ЧВК "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hWvkiQLv68nreH6Nd4ATxd9i2FNztBoNDAZDpgD5wxGb2XY9kHLrgvDzSM553SN3l

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Теги: Крым, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Армянск, Горловка, война России против Украины, Вагнер
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