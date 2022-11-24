В Крыму россияне активно производят железобетонные конструкции – Генштаб ВСУ

Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

В сводке также отмечается, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.

В Генштабе также сообщили, что медикам в больницах Горловки Донецкой области оккупационные "власти" велели изымать документы погибших наемников ЧВК "Вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.